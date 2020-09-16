Филарет оправился от коронавируса
16 сентября, 2020, 15:45
16 сентября експатриарх УПЦ КП Филарет оправился от коронавируса
Об этом сообщили на сайте ликвидированной УПЦ КП.
На сайте отметили, что владыка Филарет оправился от болезни и получил отрицательный результат теста на COVID-19.
Отмечается, что ексочильник УПЦ КП выписался из больницы и перебрался в свою резиденцию.
- Напомним, 4 сентября стало известно, что у бывшего главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета диагностирован коронавирус .
- На следующий день у владыки диагностировали воспаление легких .
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