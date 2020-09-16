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Espreso.tvОбществоФиларет оправился от коронавируса

Филарет оправился от коронавируса

16 сентября експатриарх УПЦ КП Филарет оправился от коронавируса

Об этом сообщили на сайте ликвидированной УПЦ КП.

На сайте отметили, что владыка Филарет оправился от болезни и получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Отмечается, что ексочильник УПЦ КП выписался из больницы и перебрался в свою резиденцию.

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