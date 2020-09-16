 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФаны "Шахтера" определили лучшего футболиста сезона

Фаны "Шахтера" определили лучшего футболиста сезона


фото: shakhtar.com
Болельщики "Шахтера" признали лучшим футболистом сезона 2019/20 форварда Жуниора Мораеса

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

По Мораеса в опросе отдали 36,5% голосов. На втором месте - Тайсон, у которого 28,8%, на третьей позиции Тарас Степаненко - 24%.

В голосовании приняли участие 6630 респондентов.

Жуниор Мораес заявил, что быть игроком сезона - огромная честь.

"Это плоды большой работы и помощи всех моих партнеров по команде. Ключ к успеху - мотивация. Каждый день я стараюсь быть лучше, чем вчера. Так и" Шахтер "- клуб с каждым годом прибавляет", - сказал Мораес.

В прошлом сезоне 33-летний Жуниор Мораес сыграл за "Шахтер" 41 матч, забил 26 голов и отдал 13 результативных передач.

На счету натурализованного бразильца 6 матчей в составе сборной Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2020 среда

больше новостей

16 сентября, 2020 среда

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать