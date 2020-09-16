Фаны "Шахтера" определили лучшего футболиста сезона
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
По Мораеса в опросе отдали 36,5% голосов. На втором месте - Тайсон, у которого 28,8%, на третьей позиции Тарас Степаненко - 24%.
В голосовании приняли участие 6630 респондентов.
Жуниор Мораес заявил, что быть игроком сезона - огромная честь.
"Это плоды большой работы и помощи всех моих партнеров по команде. Ключ к успеху - мотивация. Каждый день я стараюсь быть лучше, чем вчера. Так и" Шахтер "- клуб с каждым годом прибавляет", - сказал Мораес.
В прошлом сезоне 33-летний Жуниор Мораес сыграл за "Шахтер" 41 матч, забил 26 голов и отдал 13 результативных передач.
На счету натурализованного бразильца 6 матчей в составе сборной Украины.
- 19 июля форвард "Шахтера" Жуниор Мораес стал самым футболистом чемпионата Украины.
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