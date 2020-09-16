Экс-руководитель таможни Макс Нефедов возглавит список "Голоса" в Киевсовет

16 сентября, 2020, 09:15

Бывший руководитель таможни Максим Нефедов идет под №1 на выборы в Киевсовет от партии "Голос"

Об этом Нефедов написал на странице в Facebook.

"Настало время выйти за пределы зоны комфорта - я иду под №1 на выборы в Киевсовет с командой Голос", - написал Нефедов.

По словам Нефедова, хоть он и вернулся в бизнес, но считает нужным посвящать часть жизни общественной деятельности.

Окно возможностей в правительстве сейчас закрылось - вместо реформ в большинстве сфер даже не топтание на месте, а эрозия и отступление. Поэтому логично попробовать что-то изменить в городе, где я родился и живу ", - пояснил он, добавив, что хочет, чтобы Киев реализовал свой потенциал и стал современным и комфортным для людей города.

Нефедов также пояснил, что партия "Голос" является ближайшей к его взглядам - экономических и этических.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb