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Espreso.tvОбществоЭкс-руководитель таможни Макс Нефедов возглавит список "Голоса" в Киевсовет

Экс-руководитель таможни Макс Нефедов возглавит список "Голоса" в Киевсовет

Бывший руководитель таможни Максим Нефедов идет под №1 на выборы в Киевсовет от партии "Голос"

Об этом Нефедов написал на странице в Facebook.

"Настало время выйти за пределы зоны комфорта - я иду под №1 на выборы в Киевсовет с командой Голос", - написал Нефедов.

По словам Нефедова, хоть он и вернулся в бизнес, но считает нужным посвящать часть жизни общественной деятельности.

Окно возможностей в правительстве сейчас закрылось - вместо реформ в большинстве сфер даже не топтание на месте, а эрозия и отступление. Поэтому логично попробовать что-то изменить в городе, где я родился и живу ", - пояснил он, добавив, что хочет, чтобы Киев реализовал свой потенциал и стал современным и комфортным для людей города.

Нефедов также пояснил, что партия "Голос" является ближайшей к его взглядам - экономических и этических.

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