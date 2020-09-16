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Espreso.tvОбществоДожди, грозы и штормовой ветер: синоптик Наталья Диденко о погоде 17 сентября

Дожди, грозы и штормовой ветер: синоптик Наталья Диденко о погоде 17 сентября

17 сентября в температура воздуха в Украине прогреется от + 20 ° C до + 30 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"В четверг в Украине идет атмосферный фронт. Дождь, местами с грозой, ожидается 17 сентября в северных областях, западной части, в Винницкой, местами в Черкасской и Полтавской областях", - сообщила синоптик.

На Юге, Востоке Украины, в Днепре и Кропивницкому с районами - без существенных осадков.

"Усилится на Западе и Севере северо-западный ветер до штормовых значений", - отметила госпожа Диденко.

Температура воздуха завтра в Украине еще будет высокой, днем до + 25 ° C ... + 30 ° C.

Однако в западных областях, в тылу фронта, уже начнется похолодание, до + 20 ° C ... + 23 ° C.

В Киеве завтра ожидается дождь, местами с грозой. Будет очень тепло, до + 29 ° C. Усилится северо-западный ветер до 15 м / с.

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