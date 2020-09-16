До 51 тыс. грн: в Украине планируют штрафовать за отказ от габаритно-весового контроля

16 сентября, 2020, 16:56

Народные депутаты приняли за основу законопроект №3743, предусматривающий введение штрафов за отказ от габаритно-весового контроля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3743 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", который усиливает ответственность участников перевозок и вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров.

За документ проголосовали 270 нардепов.

Согласно документу, за правонарушения в сфере безопасности на автотранспорте, зафиксированные на фото и видеозаписи, несет грузоотправитель - физическое лицо или руководитель предприятия, который предоставляет перевозчику груз и вносит сведения в товарно-транспортную накладную или иной определенный законодательством документа на груз.

Закон предлагает наложение штрафа в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн) за отказ от габаритно-весового контроля, а также за невыполнение водителями, которые перевозят пассажиров и/или грузы, требования об остановке.

За нарушения при внесении сведений в товарно-транспортную накладную или другие определенные законодательством документы на груз хотят штрафовать в размере двух тысяч таких минимумов (34 тыс. грн).

Кроме того, нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей влечет за собой штраф в размере:

- 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 700 грн) - в случае превышения габаритно-весовых норм до 2% включительно;

- 300 таких минимумов (5 100 грн) - в случае превышения габаритно-весовых норм от 2% до 5%;

- 500 минимумов (8 500 грн, в действующем законе такая же сумма) - в случае превышения габаритно-весовых норм от 5% до 10% включительно;

- тысячи таких минимумов (17 тыс. грн) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 10%, но не более 20%;

- 2 тысяч рублей (34 тыс. грн) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 20%, но не более 30%;

- 3 тысяч рублей (51 тыс. грн) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 30%.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что до конца года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.

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