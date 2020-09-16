Для уменьшения разницы зарплат женщин и мужчин: Украина присоединится к коалиции за равную оплату труда

16 сентября, 2020, 17:26

Правительство Украины приняло распоряжение о присоединении к Международной коалиции за равную оплату труда

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, Кабмин принял подготовленное Министерством социальной политики распоряжение, о присоединении правительства Украины к Международной коалиции за равную оплату труда.

Отмечается, что правительство Украины вместе с Конфедерацией работодателей Украины и Киевским институтом гендерных исследований станет членом этой коалиции после получения ответа ее секретариата.

В пресс-службе отметили, что, по оценке Международной организации труда, проведенной в мае 2019 года, Украина соответствует семи из одиннадцати критериев для вступления в коалицию.

"Присоединение к Коалиции является важным шагом в выполнении обязательства по уменьшению разрыва в оплате труда женщин и мужчин", - пояснили в пресс служба.

Так, отмечается, что к началу 2020 года в Украине среднемесячная заработная плата мужчин на 22% превышала среднемесячную заработную плату женщин.

При этом по сравнению с 2019 годом этот показатель улучшился на 0,4 пункта. Несмотря на общую положительную динамику в некоторых сферах экономической деятельности разрыв в оплате труда женщин и мужчин составляет до 35 процентов. Почти одинаковым является уровень оплаты труда женщин и мужчин в тех сферах, где заработная плата невысока.

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