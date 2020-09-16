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Espreso.tvОбществоБогдан: мой прогноз на день выборов для "Слуги народа" - менее 10% по стране

Богдан: мой прогноз на день выборов для "Слуги народа" - менее 10% по стране


фото: suspilne
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что партия "Слуга народа" наберет на местных выборах в общем менее 10%

Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что рейтинг Зеленского упал до уровня меньшего, чем в первом туре выборов 2019 года - менее 30%.

"Социология показывает, что более половины украинцев планируют на местных выборах голосовать по месту партии. То есть средний рейтинг" Слуги народа "по Украине уже меньше 15%", - написал Богдан.

Он перечислил факторы таких показателей "СН",

"Самые большие перетоки (более 50%) от "Слуги народа" в местные партии, две трети ядра молодежи до 30 лет (на выборы не ходят) рейтинг партии на национальном уровне еще ниже, а считать надо не от рейтинга президента, а от рейтинга "Слуги народа" на общегосударственном уровне ", - отметил экс-глава ОПГ.

Он заявил, что если выборы состоятся "уже завтра" - результат составит 15% в среднем по Украине.

"Мой прогноз на день выборов - менее 10% по стране", - спрогнозировал Богдан.

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