Богдан: мой прогноз на день выборов для "Слуги народа" - менее 10% по стране

16 сентября, 2020, 11:02

Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что рейтинг Зеленского упал до уровня меньшего, чем в первом туре выборов 2019 года - менее 30%.

"Социология показывает, что более половины украинцев планируют на местных выборах голосовать по месту партии. То есть средний рейтинг" Слуги народа "по Украине уже меньше 15%", - написал Богдан.

Он перечислил факторы таких показателей "СН",

"Самые большие перетоки (более 50%) от "Слуги народа" в местные партии, две трети ядра молодежи до 30 лет (на выборы не ходят) рейтинг партии на национальном уровне еще ниже, а считать надо не от рейтинга президента, а от рейтинга "Слуги народа" на общегосударственном уровне ", - отметил экс-глава ОПГ.

Он заявил, что если выборы состоятся "уже завтра" - результат составит 15% в среднем по Украине.

"Мой прогноз на день выборов - менее 10% по стране", - спрогнозировал Богдан.