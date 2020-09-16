Богдан: мой прогноз на день выборов для "Слуги народа" - менее 10% по стране
Об этом он написал в Facebook.
Он отметил, что рейтинг Зеленского упал до уровня меньшего, чем в первом туре выборов 2019 года - менее 30%.
"Социология показывает, что более половины украинцев планируют на местных выборах голосовать по месту партии. То есть средний рейтинг" Слуги народа "по Украине уже меньше 15%", - написал Богдан.
Он перечислил факторы таких показателей "СН",
"Самые большие перетоки (более 50%) от "Слуги народа" в местные партии, две трети ядра молодежи до 30 лет (на выборы не ходят) рейтинг партии на национальном уровне еще ниже, а считать надо не от рейтинга президента, а от рейтинга "Слуги народа" на общегосударственном уровне ", - отметил экс-глава ОПГ.
Он заявил, что если выборы состоятся "уже завтра" - результат составит 15% в среднем по Украине.
"Мой прогноз на день выборов - менее 10% по стране", - спрогнозировал Богдан.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти