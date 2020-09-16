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Espreso.tvОбществоБез американских санкций похоронить "Северный поток-2" не удастся, на Германию я бы не рассчитывал, - Коболев

Без американских санкций похоронить "Северный поток-2" не удастся, на Германию я бы не рассчитывал, - Коболев


фото: politinfo
Окончательно остановить проект строительства газопровода "Северный поток-2" могут только американские санкции, которые могут быть усилены этой осенью

Такое заявление глава Нафтогаза Андрей Коболев сделал в интервью Янине Соколовой.

"Я не думаю, что немцы откажутся от этого проекта. Я очень много времени провел в Германии, говорил с представителями немецкого правительства, был на переговорах с канцлером Меркель, которую я очень уважаю и считаю одним из самых сильных политиков, с которыми я общался. Я очень сомневаюсь, что без американских санкций, усиление которых мы ожидаем этой осенью, можно будет сказать, что этот проект остановлен, мертв. Я бы на это на рассчитывал ", - сказал он.

По словам Коболева, тактика "Нафтогаза" заключается в том, "чтобы продвигать санкции именно в Вашингтоне".

"Есть большой шанс усиления санкций осенью. Если они будут усилены, тогда мы сможем сказать, что проект" Северный поток-2 "похоронен навсегда", - добавил глава Нафтогаза.

Напомним, что "Северный поток-2" не строится декабря 2019года из-за американских санкций. В Газпроме заявляли, построенный на 94% газопровод будет достроен российской стороной. В июле Датское энергетическое агентство (DEA) позволило Nord Stream 2 прокладывать трубы с использованием судов с обычной (якорной) системой позиционирования.

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