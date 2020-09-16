Берлин предлагал США миллиардную сделку за отказ от санкций против "Северного потока-2", - СМИ

16 сентября, 2020, 13:57

Чтобы спасти "Северный поток-2" от американских санкций, Германия предложила Вашингтону выделить до 1 млрд евро на строительство двух терминалов для американского сжиженного природного газа

Об этом сообщил сегодня немецкое издание Die Zeit со ссылкой на источники.

По данным газеты, 5 августа министр финансов Германии Олаф Шольц позвонил главе Минфина США Стивену Мнучину и сказал, что немецкое правительство "очень обеспокоено" угрозами Вашингтона расширить санкции против компаний, задействованных в строительстве "Северного потока-2". В ходе разговора Шольц сказал, что у него есть предложение. Через два дня Минфин Германии отправил в Вашингтон конфиденциальный неофициальный документ, в котором было указано, что федеральное правительство Германии "значительно увеличит официальную поддержку строительства" двух СПГ-терминалов, "выделив до 1 миллиарда евро".

Речь идет о терминалы в Брунсбюттель и Вильгельмсхафене, строительство которых немецкие власти позволила после длительной проверки. Их должны построить частные консорциумы, но это очень дорого. Кроме того, рынок и так перенасыщен, а цены упали.

Также в документе немецкого правительства отмечается, что Германия напряженно боролась за контракт на транзит российского газа через территорию Украины, который был заключен в конце 2019 и обеспечил Украину миллиарды долларов. Кроме того, Германия поддерживает Польшу, которая пытается обеспечить энергоснабжение. Берлин поддерживает строительство еще одного газопровода и терминала в Польше для американского СПГ, в том числе за средства ЕС.

Шольц написал Мнучину, что это "три столпа" компромиссной предложения Германии по "Северному потоку-2".

В свою очередь, США позволят достроить "Северный поток-2" и беспрепятственно эксплуатировать его ", - говорится в документе.

Die Zeit пишет, что Мнучин никак не отреагировал на предложение Берлина. Издание подчеркивает, что документ был направлен еще до того, как стало известно об отравлении российского оппозиционного лидера Алексея Навального.

Напомним, что "Северный поток-2" не строится декабря 2019 через американские санкции. В Газпроме заявляли, построенный на 94% газопровод будет достроен российской стороной. В июле Датское энергетическое агентство (DEA) позволило Nord Stream 2 прокладывать трубы с использованием судов с обычной (якорной) системой позиционирования.

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