Балух приходил в себя, он пытался сорвать повязку с головы, поэтому его ввели в кому, - Сущенко

16 сентября, 2020, 12:02

Экс-политзаключенный Кремля Владимир Балух приходил в себя и пытался сорвать повязку с головы, поэтому врачи ввели его в состояние медикаментозной комы

Об этом в эфире Общественного радио сообщил другой бывший политзаключенный, журналист Роман Сущенко.

"Балух в тяжелом состоянии, он введен в бессознательное медикаментозный состояние, поскольку когда он приходил в себя, пытался сорвать повязку, врачи, чтобы он не повторил этот шаг, приняли такое решение", - рассказал он.

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По словам Сущенко, скорее всего, на Балуха напали люди, которые "умеют бить и ломать кости". На это указывает характер травм.