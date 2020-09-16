Балух приходил в себя, он пытался сорвать повязку с головы, поэтому его ввели в кому, - Сущенко
16 сентября, 2020, 12:02
Экс-политзаключенный Кремля Владимир Балух приходил в себя и пытался сорвать повязку с головы, поэтому врачи ввели его в состояние медикаментозной комы
Об этом в эфире Общественного радио сообщил другой бывший политзаключенный, журналист Роман Сущенко.
"Балух в тяжелом состоянии, он введен в бессознательное медикаментозный состояние, поскольку когда он приходил в себя, пытался сорвать повязку, врачи, чтобы он не повторил этот шаг, приняли такое решение", - рассказал он.
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По словам Сущенко, скорее всего, на Балуха напали люди, которые "умеют бить и ломать кости". На это указывает характер травм.
- Напомним, в ночь на 8 сентября в киевском Гидропарке на Балух случился приступ. После этого он перенес сложную операцию на голове и был введен в состояние медикаментозного сна.
- Ранее повидомляось, что у Владимира Балуха после избиения исчезли телефон и банковская карта.
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