Антиукраинская суть представителей власти "Слуг народа" и ОПЗЖ проявляется в Верховной Раде каждый день, - Княжицкий

16 сентября, 2020, 08:50

Нардеп от "ЕС" Николай Княжицкий заявил, что на этой неделе в Верховной Раде рассмотрят четыре законопроекта относительно ограничения употребления украинского языка

Об этом он написал в Facebook.

"Закон 3717 предлагает фактически вернуться к учебе иностранных студентов на русском. Таким образом мы будем учить сторонников агрессора, а не Украины", - написал Княжицкий.

Он рассказал о законопроекте 3077 депутатов ОПЗЖ Шуфрича и Нимченко.

Княжницкий заявил, что законопроект предусматривает, что языком образовательного процесса должен быть не только государственный язык, но и язык "региональный язык или язык меньшинств"; такое расширение допускается если местные органы приняли о "применении мер, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств".

"Здесь все просто: Во-первых, согласно Конституции вопрос языка могут решаться исключительно законом, во-вторых, в законодательстве нет терминов" региональный язык "", - написал нардеп.

Он добавил, что есть еще альтернативный проект нардепа "слуги" Бужанского и ОПЗЖ Волошина.

"По сути то же, но формулировки другие. В частности, говорится, что" язык образовательного процесса в учебных заведениях определяется на основании положений статьи 10 Конституции Украины ". Но во-первых, статья 10 не определяет язык образовательного процесса. Во-вторых, Конституционный суд уже объяснил, что действующая статья закона об образовании не противоречит Конституции ", - написал Княжицкий.

Он добавил, что в комитете будет рассматриваться сегодня правительственный проект 3683 о бавиационных правилах.

"В части компетенции комитета законопроект предлагает внести изменения в статью 13 Закона о государственном языке, регламентирующая язык нормативно-правовых актов. Сегодня норма указывает, что языком нормативно-правовых актов является государственный язык. Законопроект предлагает добавить" если иное не установлено законом " . Как объясняется в таблице, это сделано чтобы принимать "на английском языке нормативно-технических документов на основе актов Европейского агентства по безопасности полетов", - отметил нардеп.

Княжицкий написал, что предложенные изменения в закон о государственном языке имеют общий характер и не ограничиваются англоязычными авиационными правилами.

"Предлагается сделать щель, которая фактически может позволить принятие нормативно-правовых актов и внедрение делопроизводства в государственных и местных органах на любом языке. Достаточно лишь творчески подойти к вопросу и можно найти в законодательстве какие-то пункты, которые якобы позволяют применение другого языка, в том числе российской, и мы этими изменениями такой подход легализовать. Инициаторы этого даже не депутаты, а правительство ", - добавил нардеп.