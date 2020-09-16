20 лет исчезновению Гонгадзе: посольство США призвало быстро расследовать преступления против представителей медиа

16 сентября, 2020, 11:23

В посольстве США в Украине призывают тщательно и быстро расследовать преступления против журналистов

Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

"Сегодня мы вспоминаем Георгия Гонгадзе, храброго журналиста, которого убили за стремление к правде. Ни одному представителю прессы нельзя угрожать, нападать на него или арестовывать за то, что он выполняет свою работу, а преступления против журналистов должны тщательно и быстро расследоваться, чтобы виновные за это лица несли ответственность. Независимые медиа является важной частью успешных демократий ", - заявил советник по вопросам прессы.