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Espreso.tvОбществоЗеленский заявил, что перенос встреч ТКГ из Минска "рано обсуждать"

Зеленский заявил, что перенос встреч ТКГ из Минска "рано обсуждать"


фото: reuters
Президент Владимир Зеленский считает, что пока рано обсуждать вопрос о возможном переносе места заседаний Трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Беларуси

Об этом он заявил во время совместной с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцом пресс-конференции в Вене, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Такие вопросы о переносе сейчас слишком рано обсуждать, потому что мы ждем стабилизации сложной ситуации, которая происходит в Минске. И, кстати, мы ждем стабилизации не из-за наших встреч Минского формата, а, во-первых, ради мира и спокойствия в Беларуси, а затем уже из-за того, что заседание там происходят ", - ответил  Зеленский на вопрос, рассматривается ли возможность переноса заседаний ТКГ из Минска, в частности в Вену.

В то же время напомнил, что сейчас из-за пандемии COVID-19 встречи ТКГ происходят в видеоформате.

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