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Espreso.tvОбществоЗеленский: "Диалог с Путиным привел к перемирию"

Зеленский: "Диалог с Путиным привел к перемирию"


фото: president.gov.ua
15 сентября президент Владимир Зеленский назвал обмен пленными "началом диалога" с главой РФ Владимиром Путиным

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает "РБК-Украина".

Владимир Зеленский сказал, что договоренность о режиме "тишины" на Донбассе и обмен пленными стали началом их с Путиным диалога.

Он упомянул в речи о 14 тыс. погибших в результате российской агрессии, а также об оккупации украинской территории.

"Вы спросили, какие у нас отношения. К сожалению, мы потеряли это слово и потеряли значение этого слова между нашими странами. У нас раньше были прекрасные отношения, прекрасные отношения, а сегодня 14 тысяч погибших, нет двух территорий нашей независимой страны", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что диалог с Путиным привел к перемирию на Донбассе, а также к обмену пленными.

"Я считаю, что это начало диалога, а по поводу отношений еще очень и очень рано говорить", - сказал он.

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