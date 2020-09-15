Зарубежные юристы собирают документы на Лукашенко для суда в Гааге, - оппозиция

15 сентября, 2020, 16:28

Бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало сообщил, что группа зарубежных юристов собирает документы для привлечения главы государства Александра Лукашенко к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге, Нидерланды

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на его Ютуб-канале.

"Сегодня мы собираем необходимую информацию, свидетельства людей, пострадавших от этого режима (Лукашенко, - ред.), Особенно в первые дни после так называемых президентских выборов. Эти документы будут представлены в международном суде в Гааге", - сказал Цепкало.

Он добавил, что если даже режим президента Александра Лукашенко и продержится некоторое время, то главе Беларуси будет обеспечен судебный процесс в Гааге, в Международном уголовном суде.

Цепкало также отметил, что уже есть группа зарубежных юристов, которые готовят все необходимые документы.

"После того, как будет вынесен приговор, будет выдан ордер на его (Лукашенко, - ред.) международный арест. Он может быть арестован как внутри страны, так и за рубежом", - подчеркнул Цепкало.

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