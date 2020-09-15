Зарубежные юристы собирают документы на Лукашенко для суда в Гааге, - оппозиция
Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на его Ютуб-канале.
"Сегодня мы собираем необходимую информацию, свидетельства людей, пострадавших от этого режима (Лукашенко, - ред.), Особенно в первые дни после так называемых президентских выборов. Эти документы будут представлены в международном суде в Гааге", - сказал Цепкало.
Он добавил, что если даже режим президента Александра Лукашенко и продержится некоторое время, то главе Беларуси будет обеспечен судебный процесс в Гааге, в Международном уголовном суде.
Цепкало также отметил, что уже есть группа зарубежных юристов, которые готовят все необходимые документы.
"После того, как будет вынесен приговор, будет выдан ордер на его (Лукашенко, - ред.) международный арест. Он может быть арестован как внутри страны, так и за рубежом", - подчеркнул Цепкало.
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