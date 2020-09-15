Зачем же так плакать: Генпрокурорка назвала заявления Жвании "театром одного актера"
Выступая с трибуны парламента, она заявила, что Жвания скрывается за границей, откуда и делает свои "плаксивые" ролики.
"Я не хочу участвовать в театре одного или нескольких актеров. Когда господин Жвания выступил первый раз - мы ему отправили повестки. Он не в стране. Пусть господин Жвания приедет в Украину, и мы его с радостью допросим так, как это предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом. А делать ролики, обращаться и плакать, что никому внимания там недостает ... Приезжайте, допросим, будет достаточно вам внимания ", - заявила Венедиктова.
Как известно, газета "Украина молодая" обнародовала информацию о том, что Давид Жвания вплоть до марта этого года регулярно и очень часто летал в Москву через Минск и Ригу. Издание насчитало 65 таких перелетов в обе стороны менее чем за три года.
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