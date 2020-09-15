Виталий Шабунин: Зеленский прикрывает своих коррупционеров в парламенте

15 сентября, 2020, 18:33

Отмена депутатской неприкосновенности, которую Зеленский и его монобольшинство демонстрировали как главное достижение, - это фикция, пишет в Facebook глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин. На примере с Зе-депутатом Юрченко, которого НАБУ подозревает в коррупции, Шабунин делает вывод: стало хуже, чем было

"Обращаю ваше внимание на несколько принципиальных моментов относительно пленок "слуги Зеленского" Юрченко. Зеленский и его "слуги" обманывали, когда кричали об отмене депутатской неприкосновенности. Это ложь, они сделали ХУЖЕ, чем было. Теперь НАБУ даже расследовать депутата не может без подписи генпрокурора. Венедиктова не то что подозрение Юрченко не подписала, она данные отказалась в ЕРДР внести", - отмечает Шабунин.

"Спецоперация была сорвана утечкой информации. Потекло или с Венедиктовой, или с Зеленского / Ермака / Смирнова + Татарова. НАБУ / САП сливать собственную операцию не было никакого смысла. Если Венедиктова не подпишет подозрение, почему я должен думать, что она не в доле? Если Венедиктова подозрение не подпишет, а Зеленский ее не выгонит, то почему я должен думать, что он не в доле? Сказкой о "себе хорошем, а Ермаке плохом" электоральных детей пусть кормит", - отмечает Виталий Шабунин.

В общем эти пленки ярко демонстрируют убогость политического класса, который руководит нашей страной, - пишет глава правления ГПК.

"Слуги Зеленского за "до@я" (простите, цитата) - проголосуют мох и болото. Для них "до@я" это 80 тыс. долл. Стандартная же такса - 50 тыс. на депутатское рыло. Воистину микробы (цитата)", - иронизирует Шабунин.

Он убежден, что это не единственное дело, в котором Венедиктова/Зеленский крышуют своих (и не только) депутатов.

"В абсолютно аналогичной ситуации (с Рознеблатом) Порошенко, его генпрокурор и депутаты повели себя гораздо достойнее.

Тогда подозрение депутату от БПП было подписано, а Рада (с большинством Порошенко) неприкосновенность сняла", - напомнил Виталий Шабунин.