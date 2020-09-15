Военная делегация Польши посетила зону ООС
Об этом сообщает пресс-служба Командования Объединенных сил ВС Украины.
"Иностранные гости посетили одно из подразделений, задействованных в Операции объединенных сил. Польские партнеры получили возможность не только составить представление об условиях несения боевой службы и быта личного состава, но и детально ознакомиться с обстановкой в полосе ответственности этого подразделения непосредственно на месте выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.
Во время визита командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев ознакомил польскую делегацию с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией и мерами, которые принимаются для стабилизации и улучшения гуманитарной составляющей в зоне ООС.
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