Военная делегация Польши посетила зону ООС

15 сентября, 2020, 19:16

Делегация Вооруженных сил Польши во главе с командующим Оперативного командования ВС Польши генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски посетила район проведения Операции объединенных сил

Об этом сообщает пресс-служба Командования Объединенных сил ВС Украины.

"Иностранные гости посетили одно из подразделений, задействованных в Операции объединенных сил. Польские партнеры получили возможность не только составить представление об условиях несения боевой службы и быта личного состава, но и детально ознакомиться с обстановкой в полосе ответственности этого подразделения непосредственно на месте выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.

Во время визита командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев ознакомил польскую делегацию с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией и мерами, которые принимаются для стабилизации и улучшения гуманитарной составляющей в зоне ООС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb