В Японии ученые создали сердце из стволовых клеток мышей

15 сентября, 2020, 17:16

Японские ученые заявили о создании "мини-сердца", которое функционирует с использованием стволовых клеток эмбрионов мышей

Об этом сообщает NHK, передает Укринформ.

Группа японских ученых из Токийского университета заявила, что ей удалось создать "мини-сердце", которое функционирует с использованием стволовых клеток эмбрионов мышей.

Они использовали эмбриональные стволовые клетки, добавив к ним особый белок - ламинин.

Отмечается, что эмбриональные стволовые клетки способны развиваться во все виды клеток организма и обладают свойствами, подобные плюрипотентных стволовых клеток iPS.

По словам ученых, клетки сформировали структуру, подобную сердцу, с поперечным размером около одного миллиметра примерно через две недели.

Это сердце имеет предсердие и желудочек, бьется, как настоящий орган, и имеет схожую структуру с сердцем эмбриона мыши.

Ученые говорят, что успешно создать трехмерное сердце удалось впервые.

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