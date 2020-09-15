В Японии ученые создали сердце из стволовых клеток мышей
Об этом сообщает NHK, передает Укринформ.
Группа японских ученых из Токийского университета заявила, что ей удалось создать "мини-сердце", которое функционирует с использованием стволовых клеток эмбрионов мышей.
Они использовали эмбриональные стволовые клетки, добавив к ним особый белок - ламинин.
Отмечается, что эмбриональные стволовые клетки способны развиваться во все виды клеток организма и обладают свойствами, подобные плюрипотентных стволовых клеток iPS.
По словам ученых, клетки сформировали структуру, подобную сердцу, с поперечным размером около одного миллиметра примерно через две недели.
Это сердце имеет предсердие и желудочек, бьется, как настоящий орган, и имеет схожую структуру с сердцем эмбриона мыши.
Ученые говорят, что успешно создать трехмерное сердце удалось впервые.
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