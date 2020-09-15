В Украине за сутки подтвердили более 2,9 тыс. случаев COVID-19

15 сентября, 2020, 09:06

1267 человек 15 сентября выздоровели, а 53 - умерли от осложнений, вызванных коронавирусом

Об этом сообщает СНБО .

Всего в Украине вирус обнаружили у 159 702 человек, из них выздоровели 70810, а 3264 человека - умерли от осложнений. 85628 человек продолжают лечиться от COVID-19.

Прирост в регионах:

Винницкая обл - 4887 (+43)

Волынская обл - 6428 (+75)

Днепропетровская обл - 3430 (+88)

Донецкая обл - 2154 (+53)

Житомирская обл - 4470 (+80)

Закарпатская обл - 8756 (+81)

Запорожская обл - 2503 (100)

Ивано-Франковская обл - 11510 (+153)

Кировоградская обл - 929 (+20)

г. Киев - 17714 (+285)

Киевская обл - 7079 (+118)

Львовская обл - 17243 (+186)

Луганская обл - 620 (+20)

Николаевская обл - 2114 (+63)

Одесская обл - 9993 (+306)

Полтавская обл - 1253 (+30)

Ровенская обл - 10635 (+80)

Сумская обл - 2553 (+51)

Тернопольская обл - 9624 (+390)

Харьковская обл - 13160 (+307)

Херсонская обл - 661 (+17)

Хмельницкая обл - 4058 (50)

Черновицкая обл - 12394 (+142)

Черкасская обл - 2688 (+109)

Черниговская обл - 2846 (+58)