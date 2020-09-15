В Украине за сутки подтвердили более 2,9 тыс. случаев COVID-19
Об этом сообщает СНБО .
Всего в Украине вирус обнаружили у 159 702 человек, из них выздоровели 70810, а 3264 человека - умерли от осложнений. 85628 человек продолжают лечиться от COVID-19.
Прирост в регионах:
Винницкая обл - 4887 (+43)
Волынская обл - 6428 (+75)
Днепропетровская обл - 3430 (+88)
Донецкая обл - 2154 (+53)
Житомирская обл - 4470 (+80)
Закарпатская обл - 8756 (+81)
Запорожская обл - 2503 (100)
Ивано-Франковская обл - 11510 (+153)
Кировоградская обл - 929 (+20)
г. Киев - 17714 (+285)
Киевская обл - 7079 (+118)
Львовская обл - 17243 (+186)
Луганская обл - 620 (+20)
Николаевская обл - 2114 (+63)
Одесская обл - 9993 (+306)
Полтавская обл - 1253 (+30)
Ровенская обл - 10635 (+80)
Сумская обл - 2553 (+51)
Тернопольская обл - 9624 (+390)
Харьковская обл - 13160 (+307)
Херсонская обл - 661 (+17)
Хмельницкая обл - 4058 (50)
Черновицкая обл - 12394 (+142)
Черкасская обл - 2688 (+109)
Черниговская обл - 2846 (+58)
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