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Espreso.tvОбществоВ течение 10 дней будет еще одна встреча советников лидеров "нормандского" формата, - Зеленский

В течение 10 дней будет еще одна встреча советников лидеров "нормандского" формата, - Зеленский


фото: reuters
В течение 10 дней состоится еще одна встреча советников лидеров стран "нормандской четверки"

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на брифинге, передает "РБК-Украина".

По его словам, на прошлой встрече в Берлине стороны проговорили, но не решили ряд проблем.

"Поэтому будет встреча, я знаю, что в течение ... ну не могу обещать, но мне кажется в течение 10 дней должен быть, верю в это, или надеемся, не знаю, как сказать. Будет еще одна встреча советников, после которой должна быть уже встреча лидеров "нормандской четверки", - отметил Зеленский.

Он добавил, что все лидеры подтверждают готовность к встрече.

  • Напомним, что основными темами для обсуждения советников лидеров стран нормандского формата является подготовка к созыву саммиту и режиму "тишины" на Донбассе.

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