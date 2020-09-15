В США приостановили испытания вакцины AstraZeneca от коронавируса - СМИ
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
По данным издания, в США выясняют обстоятельства появления побочных эффектов у одного из добровольцев в Великобритании.
Испытания приостановлены до получения результатов расследования.
Отмечается, что набор добровольцев в программу испытания вакцины в США также приостановлен и не восстановится, по крайней мере, до середины недели.
На данный момент нет ясности в вопросе о том, сколько времени потребуется американскому управлению по вопросам качества продовольствия и медикаментов для завершения проверки.
В то же время в Великобритании и Бразилии испытания вакцины были восстановлены.
6 сентября AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса во всем мире из-за болезни одного из добровольцев. 12 сентября испытания восстановили.
AstraZeneca является одной из трех фармкампаний в США, чьи вакцины находятся на третьей стадии клинических испытаний.
Третья фаза испытаний вакцины, которую AstraZeneca разрабатывает совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа. В тестах участвуют 30 000 взрослых американцев.
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