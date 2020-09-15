В США приостановили испытания вакцины AstraZeneca от коронавируса - СМИ

15 сентября, 2020, 11:47

В США приостановили испытания вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, в США выясняют обстоятельства появления побочных эффектов у одного из добровольцев в Великобритании.

Испытания приостановлены до получения результатов расследования.

Отмечается, что набор добровольцев в программу испытания вакцины в США также приостановлен и не восстановится, по крайней мере, до середины недели.

На данный момент нет ясности в вопросе о том, сколько времени потребуется американскому управлению по вопросам качества продовольствия и медикаментов для завершения проверки.

В то же время в Великобритании и Бразилии испытания вакцины были восстановлены.

6 сентября AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса во всем мире из-за болезни одного из добровольцев. 12 сентября испытания восстановили.

AstraZeneca является одной из трех фармкампаний в США, чьи вакцины находятся на третьей стадии клинических испытаний.

Третья фаза испытаний вакцины, которую AstraZeneca разрабатывает совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа. В тестах участвуют 30 000 взрослых американцев.

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