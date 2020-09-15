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Espreso.tvОбществоВ США конкуренты Маска готовят пилотируемый полет в космос в конце октября

В США конкуренты Маска готовят пилотируемый полет в космос в конце октября


фото: intelligent-aerospace.com
Пилотируемый корабль VSS Unity компании британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic планируют запустить 22 октября с "космопорта Америка" в штате Нью-Мексико

Об этом сообщает Space.com.

Отмечается, что новый тестовый суборбитальный запуск состоится 22 октября 2020 года.

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Во время полета на борту будут только 2 пилота Virgin Galactic.

Компания рассчитывает, что основатель, сэр Ричард Брэнсон, полетит на борту шаттла VSS Unity в первом квартале 2021 года. В случае успешности полета, запланированного на 22 октября, компания планирует в следующий раз посадить на борт 4 пассажиров.

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Также в компании уточнили, что 22 октября начинается "полетное окно" для тестовой миссии, а сам старт может состояться несколькими днями позже.

Фотография - firstspot.com:

Фотография кабины корабля:

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