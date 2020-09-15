В СНБО отреагировали на возобновление работы Вконтакте в Украине
Об этом заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк рассказал на брифинге, передает пресс-служба СНБО .
Демедюк отметил, что после применения санкций в отношении упомянутой соцсети, спецслужбы России ищут новые методы обхода блокировки. В частности он подтвердил, что недавно в очередной раз была обновлена работа прокси в мобильном приложении и предоставлен доступ к соцсети "ВКонтакте" украинским пользователям.
"С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого он установлен", - отметил Демедюк.
Заместитель секретаря СНБО подчеркнул, что активизация работы приложения имеет целью не предоставление пользователю доступа к социальной сети без применения дополнительных сервисов для обхода санкций, а сбор данных граждан Украины и распространение дезинформации для воздействия на общественное мнение и манипулирования ею.
"Такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий. Сейчас это проведение в Украине местных выборов", - сказал заместитель секретаря СНБО.
В Совете нацбезопасности и обороны заверили, что специалисты Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) при СНБО Украины взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокировки работы мобильного приложения "ВКонтакте" на территории Украины.
- Напомним, 15 мая 2017 указом президента Украины от 15.05.2017 № 133 было введено в действие решение СНБО Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которым запрещалась работа российских соцсетей, электронных почт и сервисов в государстве. 14 мая 2020 Указом Президента Украины Владимира Зеленского №184 эти санкции были продолжены.
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