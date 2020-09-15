В СНБО отреагировали на возобновление работы Вконтакте в Украине

15 сентября, 2020, 13:04

В Совете нацбезопасности и обороны отметили, что работают над блокировкой мобильного приложения ВК на территории Украины

Об этом заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк рассказал на брифинге, передает пресс-служба СНБО .

Демедюк отметил, что после применения санкций в отношении упомянутой соцсети, спецслужбы России ищут новые методы обхода блокировки. В частности он подтвердил, что недавно в очередной раз была обновлена работа прокси в мобильном приложении и предоставлен доступ к соцсети "ВКонтакте" украинским пользователям.

"С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого он установлен", - отметил Демедюк.

Заместитель секретаря СНБО подчеркнул, что активизация работы приложения имеет целью не предоставление пользователю доступа к социальной сети без применения дополнительных сервисов для обхода санкций, а сбор данных граждан Украины и распространение дезинформации для воздействия на общественное мнение и манипулирования ею.

"Такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий. Сейчас это проведение в Украине местных выборов", - сказал заместитель секретаря СНБО.

В Совете нацбезопасности и обороны заверили, что специалисты Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) при СНБО Украины взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокировки работы мобильного приложения "ВКонтакте" на территории Украины.