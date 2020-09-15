В Сенате США обнародовали резолюцию с призывом ввести санкции за насилие в Беларуси
Американский сенатор-республиканец Джим Ришч, который является главой комитета Сената по иностранным делам, заявил, что насилие и репрессии против оппозиции в Беларуси являются "немыслимыми", сообщает Радио Свобода .
В тексте резолюции называют выборы президента Беларуси, которые состоялись 9 августа и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, "ни свободными, ни честными"
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Авторы резолюции призывают отпустить всех политических заключенных и задержанных во время мирных протестов, включая арестованных до выборов.
Согласно резолюции, США должны ввести санкции в координации с Европейским союзом и другими международными партнерами. Ришч назвал это символом прочной поддержки Соединенными Штатами белорусского народа и их права на свободу собраний, выражение мнений, свободные выборы и верховенство права.
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