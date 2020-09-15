В Киеве установят мемориальную доску журналисту Гонгадзе
15 сентября, 2020, 10:25
16 сентября в Киеве откроют мемориальную доску, посвященную журналисту Георгию Гонгадзе
Об этом сообщает УП .
Мемориальную доску Герою Украины, журналисту Георгию Гонгадзе установят на фасаде Национального союза журналистов Украины.
Торжественное открытие состоится 16 сентября в 12.00 по адресу: ул. Крещатик, 27-а.
Изготовление доски инициировал Киевский городской совет, спроектировал ее скульптор Василий Маркуш.
16 сентября исполняется 20 лет со дня исчезновения и убийства журналиста.
- Напомним, на так называемых "пленках Мельниченко" содержится запись разговора, якобы тайно сделанная в личном кабинете на тот момент президента Леонида Кучмы. В частности, в одном из фрагментов записи человек с голосом, похожим на голос Кучмы, отдавай приказ человеку с голосом, похожим на голос в то время министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко, ликвидировать Гонгадзе.
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