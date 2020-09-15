 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАвтокрушение в Киеве: участники гонки на Троещине разбили восемь автомобилей

Автокрушение в Киеве: участники гонки на Троещине разбили восемь автомобилей

На киевской Троещине произошло ДТП, в котором приняли участие 8 авто, никто не пострадал

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

По словам водителя Chevrolet, который ехал в средней полосе, водители Toyota Camry и Seat - устроили гонки

Поскольку Chevrolet оказался на их пути, то "гонщикам" пришлось делать обгон: Toyota слева, а Seat справа.

Водитель Seat не справился с управлением и начал таранить припаркованные машины. Так было повреждено четыре автомобиля, которые получили повреждения различной степени, после чего водитель Seat развернулся влево и ударил Chevrolet в заднюю правую часть.

От такого удара последнего начало разворачивать на 180 °, от чего тот задел Skoda, которая в свою очередь въехала по инерции в Mazda. Водитель Toyota скрылся с места ДТП в неизвестном направлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 сентября, 2020 вторник

14 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

15 сентября, 2020 вторник

14 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать