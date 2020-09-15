Автокрушение в Киеве: участники гонки на Троещине разбили восемь автомобилей

15 сентября, 2020, 07:53

На киевской Троещине произошло ДТП, в котором приняли участие 8 авто, никто не пострадал

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

По словам водителя Chevrolet, который ехал в средней полосе, водители Toyota Camry и Seat - устроили гонки

Поскольку Chevrolet оказался на их пути, то "гонщикам" пришлось делать обгон: Toyota слева, а Seat справа.

Водитель Seat не справился с управлением и начал таранить припаркованные машины. Так было повреждено четыре автомобиля, которые получили повреждения различной степени, после чего водитель Seat развернулся влево и ударил Chevrolet в заднюю правую часть.

От такого удара последнего начало разворачивать на 180 °, от чего тот задел Skoda, которая в свою очередь въехала по инерции в Mazda. Водитель Toyota скрылся с места ДТП в неизвестном направлении.