В Киеве на проспекте Любомира Гузара произошло ДТП с участием мотоциклиста, три человека погибли

15 сентября, 2020, 23:34

В Соломенском районе Киева на проспекте Любомира Гузара произошло ДТП с участием мотоциклиста и пешехода

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

"В Соломенском районе столицы на проспекте Любомира Гузара произошло ДТП с участием мотоциклиста и пешехода. Мотоциклист с пассажиром ехали в направлении Борщаговки, в это время пешеход пытался перебежать дорогу на остановку скоростного трамвая в неустановленном для этого месте. Произошел наезд, в результате которого пешеход и мотоциклист погибли на месте. Водитель -1997 года, а пешеход - 1967 ", - говорится в сообщении.

Пассажира пытались спасти, однако он умер в "скорой". Свидетели говорят, что скорость мотоцикла была 100 км / ч.

"Следует отметить, что ДТП произошло рядом с подземным переходом, которым пешеход не воспользовался", - добавили в сообщении.

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