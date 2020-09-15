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Espreso.tvОбществоВ Киеве - антирекорд по умершим от коронавируса в течение суток и 285 новых заражений

В Киеве - антирекорд по умершим от коронавируса в течение суток и 285 новых заражений


фото: reuters
В столице 17 714 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умерли 11 больных. Всего умерло 283 киевлян.

Заболели 171 женщина, 106 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет, 4 девочки от 6 до 17 лет и 4 мальчика от 1 года до 15.

В больницы столицы госпитализировали 56 пациентов.

Выздоровели за сутки 59 человек. Всего переболело 5385 жителей Киева.

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