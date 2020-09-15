В Киеве - антирекорд по умершим от коронавируса в течение суток и 285 новых заражений
15 сентября, 2020, 11:13
В столице 17 714 подтвержденных случаев COVID-19
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умерли 11 больных. Всего умерло 283 киевлян.
Заболели 171 женщина, 106 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет, 4 девочки от 6 до 17 лет и 4 мальчика от 1 года до 15.
В больницы столицы госпитализировали 56 пациентов.
Выздоровели за сутки 59 человек. Всего переболело 5385 жителей Киева.
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