В Беларусь на учения прибыли российские десантники
Об этом сообщает Минобороны Беларуси.
В ведомстве сообщили, что от ВС Белоруссии в учениях принимают участие военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций. Всего в практических действиях будет задействовано до 1.500 военнослужащих, более 150 единиц авиационной боевой и специальной техники.
Сами же учения будут проводиться в два этапа.
"Первая фаза предусматривает слаживание подразделений. Вторая, активная фаза, с практическим выполнением задач на полигоне Брестский, в Брестском районе и на участке реки Мухавец, пройдет с 21 по 23 сентября", - сообщили в министерстве.
Во время учений военнослужащие двух стран отработают вопросы совместных действий при выполнении задач борьбы с терроризмом, обменяются опытом организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач.
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"Особенностью учений станет выполнение учебно-боевых задач в ночных условиях, в том числе осуществление маршей, практическое десантирование, форсирование водных преград и этап боевой стрельбы", - добавили в Минобороны.
В российском ведомстве также уверяют, что после завершения учений российские военнослужащие вернутся на родину.
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