В Беларусь на учения прибыли российские десантники

15 сентября, 2020, 15:11

Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ завершили передислокацию на полигон Брестский для участия в плановых совместных белорусско-российских тактических учениях "Славянское братство-2020"

Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

В ведомстве сообщили, что от ВС Белоруссии в учениях принимают участие военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций. Всего в практических действиях будет задействовано до 1.500 военнослужащих, более 150 единиц авиационной боевой и специальной техники.

Сами же учения будут проводиться в два этапа.

"Первая фаза предусматривает слаживание подразделений. Вторая, активная фаза, с практическим выполнением задач на полигоне Брестский, в Брестском районе и на участке реки Мухавец, пройдет с 21 по 23 сентября", - сообщили в министерстве.

Во время учений военнослужащие двух стран отработают вопросы совместных действий при выполнении задач борьбы с терроризмом, обменяются опытом организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач.

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"Особенностью учений станет выполнение учебно-боевых задач в ночных условиях, в том числе осуществление маршей, практическое десантирование, форсирование водных преград и этап боевой стрельбы", - добавили в Минобороны.

В российском ведомстве также уверяют, что после завершения учений российские военнослужащие вернутся на родину.

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