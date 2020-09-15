В августе в Украине зарегистрировали более 1,3 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции

15 сентября, 2020, 22:35

За месяц в Украине зарегистрировали более 1,3 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции, 191 человек умер от СПИДа

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

"В августе 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1331 новый случай ВИЧ-инфекции, у 346 пациентов диагностирован СПИД, а 191 человек умер от СПИДа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди этих случаев 740 случаев инфицирование произошло гетеросексуальным путем, 550 - парентеральным (инъекционным), 160 - вертикальным (от матери к ребенку), 25 - гомосексуальным, 10 - неизвестным путем.

В ЦОС добавили, что в Украине более 2500 человек воспользовались PrEP для профилактики ВИЧ. Среди них 1991 человек и 552 женщины.

PrEP - доконтактная профилактика, которая предотвращает передачу ВИЧ. Она рекомендована всем, кто имеет высокий риск заразиться вирусом иммунодефицита человека.

Украина - одна из 68 стран, которые ввели PrEP для профилактики ВИЧ. Национальная программа доконтактной профилактики (PrEP) призвана уменьшить уровень заболеваемости ВИЧ в Украине.

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