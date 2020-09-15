В аэропорту "Борисполь" задержали грузина, которого искал Интерпол за убийство, - ГПСУ
15 сентября, 2020, 13:47
Пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали иностранца с базы розыска Интерпола, который подозревается в убийстве во Франции
Об этом сообщает пресс служба ГПСУ .
"Гражданин Грузии прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула. Во время проверки пограничники установили, что мужчина находится в международном розыске. В отношении иностранца сработала база данных Интерпола. Его сразу задержали пограничники", - говорится в сообщении.
Пограничники сообщили, что мужчину разыскивает французская полиция за убийство. Иностранец передан сотрудникам Национальной полиции Украины.
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