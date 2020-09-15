В аэропорту "Борисполь" задержали грузина, которого искал Интерпол за убийство, - ГПСУ

Об этом сообщает пресс служба ГПСУ .

"Гражданин Грузии прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула. Во время проверки пограничники установили, что мужчина находится в международном розыске. В отношении иностранца сработала база данных Интерпола. Его сразу задержали пограничники", - говорится в сообщении.

Пограничники сообщили, что мужчину разыскивает французская полиция за убийство. Иностранец передан сотрудникам Национальной полиции Украины.