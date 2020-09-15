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Espreso.tvОбществоВ аэропорту "Борисполь" задержали грузина, которого искал Интерпол за убийство, - ГПСУ

В аэропорту "Борисполь" задержали грузина, которого искал Интерпол за убийство, - ГПСУ


фото: dpsu.gov.ua
Пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали иностранца с базы розыска Интерпола, который подозревается в убийстве во Франции

Об этом сообщает пресс служба ГПСУ .

"Гражданин Грузии прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула. Во время проверки пограничники установили, что мужчина находится в международном розыске. В отношении иностранца сработала база данных Интерпола. Его сразу задержали пограничники", - говорится в сообщении.

Пограничники сообщили, что мужчину разыскивает французская полиция за убийство. Иностранец передан сотрудникам Национальной полиции Украины.

 

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