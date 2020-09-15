В аэропорту Днепра началось строительство аэродромного комплекса, - Криклий

15 сентября, 2020, 13:28

Подготовительные работы для строительства аэродромного комплекса в аэропорту Днепра начнутся 16 сентября

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в Telegram.

"Начинаем работы по строительству нового аэродромного комплекса в аэропорту Днепра", - написал Криклий.

По его словам, 15 сентября был заключен договор, по которому на следующий день начнутся подготовительные работы по демонтажу трансформаторных подстанций и систем дистанционного управления, вынесения кабелей связи и электроснабжения, переключение светосигнального оборудования, а также перемещения метеоплощадках.

Кроме того, добавил Криклий, объявлен тендер на отбор генподрядчика строительства аэродрома. В то же время частный инвестор начнет строить пассажирский и VIP-терминалы.

Криклий отметил, что для эффективности реализации проект разделен на несколько частей и определены подготовительные работы отдельным проектом. Их стоимость составит около 12 млн грн. Министр отметил, что это позволит выполнить важный объем работ для подготовки инфраструктуры и обеспечить непрерывное функционирование аэропорта на время строительства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb