В аэропорту Днепра началось строительство аэродромного комплекса, - Криклий
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в Telegram.
"Начинаем работы по строительству нового аэродромного комплекса в аэропорту Днепра", - написал Криклий.
По его словам, 15 сентября был заключен договор, по которому на следующий день начнутся подготовительные работы по демонтажу трансформаторных подстанций и систем дистанционного управления, вынесения кабелей связи и электроснабжения, переключение светосигнального оборудования, а также перемещения метеоплощадках.
Кроме того, добавил Криклий, объявлен тендер на отбор генподрядчика строительства аэродрома. В то же время частный инвестор начнет строить пассажирский и VIP-терминалы.
Криклий отметил, что для эффективности реализации проект разделен на несколько частей и определены подготовительные работы отдельным проектом. Их стоимость составит около 12 млн грн. Министр отметил, что это позволит выполнить важный объем работ для подготовки инфраструктуры и обеспечить непрерывное функционирование аэропорта на время строительства.
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