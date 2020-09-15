Уже 12 белорусских IT-компаний "переезжают" в Латвию

15 сентября, 2020, 17:19

Решение о переносе деятельности в Латвию приняли 12 белорусских компаний, представляющих отрасль информационных и телекоммуникационных технологий и другие технологические отрасли, такие как "зеленая" энергетика

Об этом сообщает Delfi.

"Мы понимаем, что этим компаниям сейчас проблематично получить необходимые справки в госучреждениях Беларуси, поэтому с каждой компанией работаем индивидуально, выслушиваем просьбы и в сотрудничестве с МИД и МВД оперативно решаем вопросы, связанные с подготовкой необходимых документов", - рассказал министр экономики Латвии Янис Витенбергс.

Таким образом, сейчас идет работа над решением, которое позволит белорусским компаниям как можно скорее перенести деятельность в Латвии. Создана специальная команда, в которой работают представители Минэкономики, Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) и других ведомств, чтобы в ускоренном порядке рассматривать заявки от белорусского бизнеса и предлагать решения проблем. В то же время ведется работа с латвийскими финансовыми учреждениями, чтобы найти компромисс и создать "зеленый коридор" для переезда иностранных компаний в Латвию.

Названные компании представляют сектор информационных и телекоммуникационных технологий и другие сферы, например, "зеленую" энергетику. Несколько компаний квалифицировались как стартапы в рамках требований закона о поддержке деятельности стартапов. Эти предприятия планируют перевести в Латвию примерно 470 сотрудников, преимущественно топменеджеров и ведущих специалистов.

В общем после возникновения политического кризиса в Беларуси ЛАИР мобилизовало ресурсы для коммуникации с белорусскими компаниями о переносе деятельности в Латвию. Подробные консультации были предоставлены 116 белорусским компаниям, в которых в общей сложности работают 4000 человек. 30 из этих компаний работают в сфере ІТ, 25 предприятий занимаются производственной деятельностью.

Белорусский IT-сектор в последние годы был единственным в экономике страны, развивался заметными темпами. В 2017-2019 годах экспорт IT-услуг из Беларуси вырос почти в 2,5 раза - до 2 млрд долл. В 2019 г. технологические компании обеспечили Беларуси почти 50% прироста ВВП. В значительной степени рост IT было обеспечено Парком высоких технологий, созданным по поручению Александра Лукашенко.

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