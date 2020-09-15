Украинский политзаключенный в брянской колонии переболел коронавирусом

15 сентября, 2020, 22:47

Украинский политзаключенный Виктор Шур, который отбывает срок в колонии в Брянске, сообщил, что перенес коронавирусную инфекцию

Украинская активистка в Латвии Татьяна Лазда, которая получила письмо, передала его копию Укринформу.

В письме Шур пишет, что во время коронавирусной инфекции температура у него была невысокая, но он почувствовал, что такое полная потеря обоняния. Из-за вируса адвокат и консул к нему в последнее время приезжали редко.

Он также сообщает, что много читает и рисует, пишет письма, отвечая респондентам. Отдельно Виктор Шур поблагодарил друзей из Петербурга за присланные журналы и газеты. Он очень хочет домой и надеется на обмен.

В письме политзаключенный прислал в подарок латвийским друзьям - четыре рисунка шариковой ручкой как благодарность за поддержку.

Письмо датировано 12 августа, поэтому некоторая информация в нем могла за это время потерять свою актуальность.

Напомним Виктор Шур был задержан в конце 2014 г. ФСБ РФ. В 2015 году Брянский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина России Виктора Шура по статье 275 УК (госизмена в форме шпионажа). Правозащитный центр "Мемориал" признал Шура политическим заключенным.

Шур - ювелир, сын известного украинского коллекционера редких икон. По информации LetMyPeopleGo, после распада СССР Шур принял российское гражданство, исходя из интересов своего бизнеса. Однако у него был вид на жительство в Украине, и до недавнего времени он постоянно проживал в Чернигове, где сейчас живет его семья.

В 2016 году Виктор Шур получил гражданство Украины.

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