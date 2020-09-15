Украина проведет учения "Объединенные усилия-2020" вместе с военными США и Великобритании, - Генштаб ВСУ

15 сентября, 2020, 16:58

Около 12 тыс. человек и 700 единиц вооружения и военной техники привлекут к стратегическим командно-штабным учениям "Объединенные усилия - 2020"

Об этом сообщил начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Алексей Таран, передает Генштаб ВСУ.

"Одновременно с СКШН предусматривается проведение других многонациональных учений и мероприятий с участием сил и средств стран-членов НАТО и стран-партнеров. Это украинско-американские учения "Rapid Trident 2020"; учебно-боевой полет стратегических бомбардировщиков ВВС США с имитацией нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам критической инфраструктуры и морским целям, учебно воздушно-тактической группы Сил специальных операций Вооруженных Сил США в Европе по отработке совместных задач с подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины ", - отметил генерал-майор.

Также будут проводиться плановые мероприятия подготовки с привлечением инструкторов тренировочных миссий "UNIFIER", "JMTG-U", "ORBITAL".

Предполагается и обеспечение обмена данными о воздушной и наземной обстановке, в частности с использованием самолетов AWACS E3A и беспилотных летательных аппаратов RQ-4D Global Hawk.

"Проведение стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия 2020" позволит продемонстрировать готовность Украины дать отпор вооруженной агрессии самостоятельно и с использованием механизмов международной поддержки, а также - повысить совместимость с силами и средствами НАТО", - подчеркнул Таран.

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