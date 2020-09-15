Тепло и без осадков: синоптик Наталья Диденко о погоде 16 сентября
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в эфире Еспресо.TV.
Завтра, 16 сентября, в Украине будет сухо и преимущественно солнечно.
Температура воздуха 16 сентября ожидается в пределах + 25 ° C ... + 30 ° C.
Немного свежее будет на северо-востоке Украины.
В Сумской, Харьковской, Луганской областях в течение дня + 20 ° C ... + 24 ° C.
В Киеве в среду ожидается сухая теплая погода с температурой воздуха до + 28 ° C.
По словам госпожи Диденко, в четверг температура воздуха снизится в западных областях, а в течение 18-19 сентября - в большинстве областей Украины. Ожидается всего + 12 ° C ... + 17 ° C, на юге будет теплее на несколько градусов.
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