Сутки в зоне ООС: враг трижды нарушил договоренности
15 сентября, 2020, 08:36
Боевых потерь и ранений не было.
14 сентября оккупанты трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Нарушение режима прекращения огня было зафиксировано вблизи Авдеевки и Марьинки. Оккупант вел неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Боевых потерь и ранений не было.
Кроме того, в районе населенного пункта Пищевик был обнаружен вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен.
С начала 15 сентября, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений договоренностей не зафиксировано.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти