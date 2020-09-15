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Espreso.tvОбществоСутки в зоне ООС: враг трижды нарушил договоренности

Сутки в зоне ООС: враг трижды нарушил договоренности


фото: reuters
14 сентября оккупанты трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Нарушение режима прекращения огня было зафиксировано вблизи Авдеевки и Марьинки. Оккупант вел неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений не было.

Кроме того, в районе населенного пункта Пищевик был обнаружен вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен.

С начала 15 сентября, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений договоренностей не зафиксировано.

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