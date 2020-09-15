Страны ООН осуждают нарушение Россией прав человека в оккупированном Крыму, - МИД
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"В ходе 45-й сессии Совета ООН по правам человека (Женева) государства-члены ООН в Совместном заявлении по Крыму призвали Россию как государство-оккупанта придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву, гарантировать права и свободы человека, неуклонно выполнять резолюции Генеральной Ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины и положения с правами человека в АР Крым и Севастополь", - говорится в сообщении.
Государства-члены ООН отдельно подчеркнули необходимость выполнения Российской Федерацией приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса как представительного органа крымскотатарского народа и обеспечения условий для преподавания украинского языка на полуострове. Кроме того, члены ООН требуют от государства-оккупанта безотлагательно обеспечить полный и беспрепятственный доступ на территорию АР Крым и г. Севастополя для международных мониторинговых миссий.
"Сегодня в Женеве международное сообщество еще раз подтвердило свою незыблемую поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Украины, осудило нарушение Россией прав человека и международного гуманитарного права на оккупированном полуострове", - акцентировали во внешнеполитическом ведомстве.
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