Страны ООН осуждают нарушение Россией прав человека в оккупированном Крыму, - МИД

15 сентября, 2020, 18:59

Государства-члены ООН в совместном заявлении осудили нарушение Российской Федерацией прав человека в оккупированном Крыму и отметили обеспечение государством-оккупантом полного доступа на полуостров международных мониторинговых миссий

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"В ходе 45-й сессии Совета ООН по правам человека (Женева) государства-члены ООН в Совместном заявлении по Крыму призвали Россию как государство-оккупанта придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву, гарантировать права и свободы человека, неуклонно выполнять резолюции Генеральной Ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины и положения с правами человека в АР Крым и Севастополь", - говорится в сообщении.

Государства-члены ООН отдельно подчеркнули необходимость выполнения Российской Федерацией приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса как представительного органа крымскотатарского народа и обеспечения условий для преподавания украинского языка на полуострове. Кроме того, члены ООН требуют от государства-оккупанта безотлагательно обеспечить полный и беспрепятственный доступ на территорию АР Крым и г. Севастополя для международных мониторинговых миссий.

"Сегодня в Женеве международное сообщество еще раз подтвердило свою незыблемую поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Украины, осудило нарушение Россией прав человека и международного гуманитарного права на оккупированном полуострове", - акцентировали во внешнеполитическом ведомстве.

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