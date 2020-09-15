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Espreso.tvОбществоСтепанов провел встречу с мэрами городов относительно карантина: договорились не проводить массовые мероприятия

Степанов провел встречу с мэрами городов относительно карантина: договорились не проводить массовые мероприятия


фото: pravda.ua
Министр здравоохранения Максим Степанов 14 сентября провел совещание с мэрами областных центров относительно соблюдения карантина

Об этом он сказал на брифинге.

"Важно, чтобы меры, которые предлагаем, выполнялись. Кроме того, контроль возложен именно на местные власти. Мы договорились по многим позициям. Я готов сам инициировать эти изменения в постановление правительства", - отметил он.

В свою очередь, мэры городов поддержали, что сейчас не должны проходить массовые мероприятия, надо усилить контроль в транспорте и на рынках.

Они предложили другой режим работы школ или детских садов.

"Мы готовы это поддерживать", - отметил Степанов.

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