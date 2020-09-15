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Espreso.tvСпортСтало известно, предусмотрен ли реванш в контракте на бой Ломаченко - Лопес

Стало известно, предусмотрен ли реванш в контракте на бой Ломаченко - Лопес


фото: Getty Images
В контракте боя между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко нет пункта о реванше

Об этом сообщает SiriusXM Boxing.

Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

"В контракте на бой с Ломаченко нет пункта о реванше. На кону пять поясов, не четыре. Среди них - франчайзинговый титул WBC. После того как я одержу победу, Маурисио Сулейман наденет на меня этот пояс. Если после моей победы кто-то захочет со мной драться, то им нужно будет что-то показать. Сначала продемонстрируйте титул, и я выйду в ринг. Бой с Дэвисом? Я готов драться с любым. Такой уж я человек ", - рассказал Теофимо Лопес.

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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