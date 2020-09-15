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Espreso.tvОбществоСША обвинили Китай в наращивании ядерного потенциала

США обвинили Китай в наращивании ядерного потенциала


фото: gettyimages
Глава Стратегического командования США Чарльз Ричард заявил, что увеличение ядерных арсеналов является следующим пунктом в "списке дел" Китая

Об этом пишет Голос Америки.

Так, глава Стратегического командования США убежден, что у Китая есть доказанный опыт последовательного наращивания вооруженных сил. Так, всего за последние семь лет Пекин построил более 250 судов для недавно созданной береговой охраны.

"Когда Китай что-то задумал, его способность достичь этого впечатляет. Стратегические силы - следующий пункт в его списке дел, и я стараюсь подготовить нас к угрозе, с которой мы столкнемся в будущем, а не той, которая существует сегодня", - заявил Ричард .

Ранее в этом месяце Пентагон в своем докладе о военной мощи Китая выразил обеспокоенность по поводу стремления Пекина создать ядерную триаду.

Напомним, 15 июля президент США Дональд Трамп утвердил санкции против Китая за притеснения автономии Гонконга.

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