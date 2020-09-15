США обвинили Китай в наращивании ядерного потенциала
Об этом пишет Голос Америки.
Так, глава Стратегического командования США убежден, что у Китая есть доказанный опыт последовательного наращивания вооруженных сил. Так, всего за последние семь лет Пекин построил более 250 судов для недавно созданной береговой охраны.
"Когда Китай что-то задумал, его способность достичь этого впечатляет. Стратегические силы - следующий пункт в его списке дел, и я стараюсь подготовить нас к угрозе, с которой мы столкнемся в будущем, а не той, которая существует сегодня", - заявил Ричард .
Ранее в этом месяце Пентагон в своем докладе о военной мощи Китая выразил обеспокоенность по поводу стремления Пекина создать ядерную триаду.
Напомним, 15 июля президент США Дональд Трамп утвердил санкции против Китая за притеснения автономии Гонконга.
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