Штрафы за уклонение от мобилизации: Рада приняла законопроект в первом чтении

15 сентября, 2020, 15:38

Верховная Рада приняла за основу законопроект об увеличении штрафов за уклонение от мобилизации

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Рада поддержала в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за уклонение от мобилизации.

Законопроект №3553 за основу поддержали 226 нардепов.

Инициатором проекта закона выступает президент Украины Владимир Зеленский .

Законопроект предусматривает реформирование местных органов военного управления путем создания на базе районных (объединенных районных), городских (объединенных городских) военных комиссариатов, военных комиссариатов Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Проектом закона предлагается усовершенствовать порядок осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе введение военного учета резервистов, а также ввести новый вид военной службы - военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Реализация этой нормы, согласно заключению профильного комитета, также потребует дополнительных расходов, объем которых в законопроекте не высчитан.

Зеленский также предлагает усовершенствовать принципы административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В частности, нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета может тянуть за собой наложение штрафа от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн), тогда как действующая редакция Кодекса об административных правонарушениях предусматривает за это штраф в размере от пяти до семи НМДГ (от 85 до 199 грн). При этом за повторное его совершение в течение года сможет угрожать штраф в 50-100 НМДГ (850-1700 грн) вместо 10-15 НМДГ (то есть 170-255 грн).

Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, по предложению Президента, потянет наложение штрафа на граждан от ста до двухсот НМДГ (от 1700 до 3400 грн) и на должностных лиц - от двухсот до трехсот НМДГ (от 3400 до 5100 грн), а повторное - от двухсот до трехсот НМДГ (от 3400 до 5100 грн) на граждан и от трехсот до пятисот НМДГ (от 5100 грн до 8500 грн) на должностных лиц. На сегодня эти штрафы не превышают 5100 грн.

В Уголовный кодекс предлагается внести изменения, согласно которым уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет (сейчас статья 336 предусматривает, что за уклонение от призыва по мобилизации граждане лишаются свободы на срок от двух до пяти лет).

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