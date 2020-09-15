Штаб Трампа выпустил баннер "Поддержи наши войска»: на нем российские истребители МиГ-29 и солдаты с АК-74

15 сентября, 2020, 19:03

Штаб президента США Дональда Трампа выдал предвыборный баннер для сбора денег военных, где на фоне изображены российские истребители МиГ-29 и автоматы Калашникова в руках солдат

Об этом сообщает американское издание Politico, передает Громадское.

Штаб Трампа выпустил предвыборный баннер для сбора средств с призывом поддержать американские войска, где на фоне изображены российские истребители МиГ-29 и автоматы Калашникова в руках солдат.

Отмечается, что военные эксперты из США и России на баннере заметили военных, которые держат в руках российские автоматы Калашникова, а на заднем фоне - три российских истребителя.

Конструктор самолетов для военно-воздушных сил США Пьер Спрей, подчеркнул, что угол наклона хвоста самолета и расстояние между двигателями характерные для МиГ-29.

В свою очередь, директор российского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов изданию «Медуза» заявил, что это действительно самолеты МиГ-29, а солдаты в руках держат автомат российской разработки АК-74.

Впоследствии выяснилось, что фото было взято из сервиса Shutterstock. Его там разместил пользователь из Андорры.

На данный момент представители предвыборного штаба Трампа не предоставили комментариев по этому поводу.

Support our Troops while Russian MiG-29 fighter jets fly over their heads! pic.twitter.com/BfenJ7v2vJ - NOVA (@ SuCoFo1) September 15, 2020

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