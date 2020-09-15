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Espreso.tvОбществоШтаб Трампа выпустил баннер "Поддержи наши войска»: на нем российские истребители МиГ-29 и солдаты с АК-74

Штаб Трампа выпустил баннер "Поддержи наши войска»: на нем российские истребители МиГ-29 и солдаты с АК-74

Штаб президента США Дональда Трампа выдал предвыборный баннер для сбора денег военных, где на фоне изображены российские истребители МиГ-29 и автоматы Калашникова в руках солдат

Об этом сообщает американское издание Politico, передает Громадское.

Штаб Трампа выпустил предвыборный баннер для сбора средств с призывом поддержать американские войска, где на фоне изображены российские истребители МиГ-29 и автоматы Калашникова в руках солдат.

Отмечается, что военные эксперты из США и России на баннере заметили военных, которые держат в руках российские автоматы Калашникова, а на заднем фоне - три российских истребителя.

Конструктор самолетов для военно-воздушных сил США Пьер Спрей, подчеркнул, что угол наклона хвоста самолета и расстояние между двигателями характерные для МиГ-29.

В свою очередь, директор российского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов изданию «Медуза» заявил, что это действительно самолеты МиГ-29, а солдаты в руках держат автомат российской разработки АК-74.

Впоследствии выяснилось, что фото было взято из сервиса Shutterstock. Его там разместил пользователь из Андорры.

На данный момент  представители предвыборного штаба Трампа не предоставили комментариев по этому поводу.

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