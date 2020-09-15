Шевченко заинтриговал фото в футболке "Милана"

15 сентября, 2020, 10:15

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял участие в презентации новой формы итальянского "Милана"

Фото в новой футболке "Милана" Андрей Шевченко выложил в twitter.

"Всегда чувствую потрясающие эмоции, когда надеваю миланскую футболку", - написал Шевченко.

Андрей Шевченко играл за "Милан" в 1999 - 2006 и 2008 - 2009 годах и стал настоящей легендой итальянского клуба. За "Милан" украинец провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.

Always amazing emotions when I put on the Milan jersey. In particular the white of away brings back unforgettable memories. @acmilan will always be in my heart #ThisIsMilan Forza Milan pic.twitter.com/1ANcXzvTke - Andriy Shevchenko (@ jksheva7) September 14, 2020

В мае главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что мечтает возглавить итальянский "Милан" .

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