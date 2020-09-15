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Espreso.tvСпортШевченко заинтриговал фото в футболке "Милана"

Шевченко заинтриговал фото в футболке "Милана"


фото: twitter
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял участие в презентации новой формы итальянского "Милана"

Фото в новой футболке "Милана" Андрей Шевченко выложил в twitter.

"Всегда чувствую потрясающие эмоции, когда надеваю миланскую футболку", - написал Шевченко.

Андрей Шевченко играл за "Милан" в 1999 - 2006 и 2008 - 2009 годах и стал настоящей легендой итальянского клуба. За "Милан" украинец провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.

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