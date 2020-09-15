СБУ разоблачила жителей Харьковщины на поставке продуктов террористам "ДНР"

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Сотрудник СБУ установили группу жителей Харькова и области, которые по схеме так называемого "скрытого транзита отгружали в адрес подставных иностранных фирм товары пищевой промышленности", - говорится в сообщении.

После пересечения государственной границы Украины товары незаконно попадали на временно оккупированную территорию Донецкой области.

По предварительной информации, через указанную схему экспортировалитоваров на общую сумму более 8,5 млн грн. Сборы и налоги с реализованной на территории "ДНР" продукции платили в пользу квазигосударственных образований террористической организации.

Во время обысков по месту жительства фигурантов, а также в офисах, складских помещениях и в транспортных средствах изъяли компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерскую документацию, черновые записи, в которых содержатся сведения об обстоятельствах противоправной деятельности.

Во время досудебного расследования следователи задержали участников схемы и сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд одном из фигурантов избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4,5 млн грн. Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам преступления.

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