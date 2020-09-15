СБУ разоблачила жителей Харьковщины на поставке продуктов террористам "ДНР"
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
После пересечения государственной границы Украины товары незаконно попадали на временно оккупированную территорию Донецкой области.
По предварительной информации, через указанную схему экспортировалитоваров на общую сумму более 8,5 млн грн. Сборы и налоги с реализованной на территории "ДНР" продукции платили в пользу квазигосударственных образований террористической организации.
Во время обысков по месту жительства фигурантов, а также в офисах, складских помещениях и в транспортных средствах изъяли компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерскую документацию, черновые записи, в которых содержатся сведения об обстоятельствах противоправной деятельности.
Во время досудебного расследования следователи задержали участников схемы и сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд одном из фигурантов избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4,5 млн грн. Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам преступления.
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