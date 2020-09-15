Самой большой угрозой является то, что в Офисе президента Зеленского есть российская агентура, - Горбач

15 сентября, 2020, 20:09

Политический эксперт Владимир Горбач заявил, что самой большой угрозой национальной безопасности и обороне Украины является то, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского есть российская агентура

Об этом он сообщил в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"Угроза самая большая, которая есть, - это не то, что провалила спецслужба или не провалила какую-то свою спецоперацию. Наибольшей угрозой является то, что в Офисе президента есть российская агентура. Это самая большая угроза национальной безопасности и обороне Украины", - заявил Горбач.

Политический аналитик также добавил, что уже нет сомнений в том, была ли спецоперация по вагнеровцам. Вопрос о том, почему спецоперация по захвату вагнеровцев была провалена. И если она была провалена не на уровне спецслужб, а на уровне политического руководства государства, то это должно было быть дело о государственной измене на высшем руководящем уровне государства.

"Для этого в государстве только один инструмент - парламентский контроль, тот инструмент, который называется временная следственная комиссия. Потому что все другие следственные органы - и СБУ, и ГБР, и ГПУ - контролируются из Офиса президента Украины", - уточнил Горбач.

Политический эксперт Владимир Горбач также прокомментировал заявление генпрокурора Венедиктовой о возбуждении трех дел: "Если госпожа Венедиктова говорит, что три дела возбудили именно ГБР, то скорее всего, по моему мнению, речь идет о расследовании, кто именно привел к утечке информации о сомнительном совещании у президента. Кто, какие государственные служащие, в том числе и из спецслужб украинских, сделали так, что эта история не умерла так, как бы хотели в ОП, сама собой. А то, что она всплыла на поверхность, она обсуждается и может, в принципе, в нормальной ситуации, если будет расследование, в конце концов привести к импичменту президента Зеленского".

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу о возможной спецоперации по боевиков ЧВК "Вагнера" открыто три уголовных производства .

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