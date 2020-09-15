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Espreso.tvСпортРоссийский боксер отказался от реванша с Усиком

Российский боксер отказался от реванша с Усиком


фото: Getty Images
Российский тяжеловес Мурат Гассиев заявил, что отказался от идеи боя-реванша против украинца Александра Усика

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" .

По словам Гассиев, ему больше не интересен реванш против Усика, который нанес ему поражение в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

"Он мне неинтересен. Чего мне от него ждать? Я за ним не слежу. Я слежу за своей формой", - сказал Гассиев.

Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решением судей в финале WBSS (Всемирной боксерской суперсерии) в июле 2018 года в Москве.

После этого Гассиев перешел в супертяжелый вес, но не провел еще ни одного поединка. Он неоднократно заявлял, что стремится взять у Усика реванш за единственное поражение в карьере.

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