Российский боксер отказался от реванша с Усиком

15 сентября, 2020, 12:21

Российский тяжеловес Мурат Гассиев заявил, что отказался от идеи боя-реванша против украинца Александра Усика

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" .

По словам Гассиев, ему больше не интересен реванш против Усика, который нанес ему поражение в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

"Он мне неинтересен. Чего мне от него ждать? Я за ним не слежу. Я слежу за своей формой", - сказал Гассиев.

Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решением судей в финале WBSS (Всемирной боксерской суперсерии) в июле 2018 года в Москве.

После этого Гассиев перешел в супертяжелый вес, но не провел еще ни одного поединка. Он неоднократно заявлял, что стремится взять у Усика реванш за единственное поражение в карьере.

Напомним, 15 апреля Мурат Гассиев выразил надежду, что Александр Усик предоставит ему право на бой-реванш .

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