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Espreso.tvОбществоРоссийские истребители перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем

Российские истребители перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем


фото: Baltnews
Сегодня, 15 сентября, российские средства контроля воздушного пространства засекли бомбардировщик ВВС США над Беринговым морем, который приближался к госгранице

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1 Lancer ВВС США. После сопровождения иностранного самолета российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", - говорится в сообщении.

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На перехват американского самолета были подняты истребители РФ "Миг-31" морской авиации Тихоокеанского флота и "Су-35с".

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