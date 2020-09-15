Российские истребители перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем
15 сентября, 2020, 15:56
Сегодня, 15 сентября, российские средства контроля воздушного пространства засекли бомбардировщик ВВС США над Беринговым морем, который приближался к госгранице
Об этом сообщает "РИА Новости".
"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1 Lancer ВВС США. После сопровождения иностранного самолета российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", - говорится в сообщении.
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На перехват американского самолета были подняты истребители РФ "Миг-31" морской авиации Тихоокеанского флота и "Су-35с".
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