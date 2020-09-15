Российские выборы в оккупированном Крыму были незаконными, - МИД Польши

Соответствующее заявление обнародовало министерство иностранных дел Польши, передает "Европейская правда".

"Выборы губернатора Севастополя были незаконные, как и голосование за представителей так называемого государственного совета "Республики Крым", так называемого местного совета Симферополя ... Эта позиция вытекает из непосредственных обязательств Польши как члена ООН", - говорится в заявлении.

МИД Польши напоминает, что по резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 г. аннексия Крыма Российской Федерацией признана нарушением международного права.

Также вспоминают о систематических нарушениях оккупационными властями прав человека, особенно в отношении крымских татар.

"Мы призываем к международной солидарности для противодействия этим действиям Российской Федерации на аннексированном полуострове... Польша продолжит поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавляют в заявлении.

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