Российские выборы в оккупированном Крыму были незаконными, - МИД Польши
Соответствующее заявление обнародовало министерство иностранных дел Польши, передает "Европейская правда".
МИД Польши напоминает, что по резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 г. аннексия Крыма Российской Федерацией признана нарушением международного права.
Также вспоминают о систематических нарушениях оккупационными властями прав человека, особенно в отношении крымских татар.
"Мы призываем к международной солидарности для противодействия этим действиям Российской Федерации на аннексированном полуострове... Польша продолжит поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавляют в заявлении.
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